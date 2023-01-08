عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

الزي الرسمي الجديد
الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن زيها الجديد، فلأول مرة منذ 20 عامًا، سيتمكن طاقم الطائرة النسائي من ارتداء الحجاب والملابس الطويلة، كما سيتمكن الرجال من ارتداء البدلة.

قال «شون دويل»، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية: "إن زينا الرسمي هو تمثيل مبدع لعلامتنا التجارية، وهو شيء سيأخذنا إلى مستقبلنا، ويمثل أفضل ما في بريطانيا الحديثة ويساعدنا على تقديم خدمة أصلية بريطانية رائعة لعملائنا".

وأضاف: "منذ البداية كان هذا يتعلق بهويتنا، أردنا إنشاء مجموعة أزياء يفخر موظفونا بارتدائها وبمساعدة أكثر من 1500 زميل، نحن على ثقة من أننا قدمنا ​​هذا".

الزي الجديد لـ الخطوط الجوية البريطانية  “بدلة للرجال وحجاب للنساء” 

تتميز المجموعة المصممة بواسطة مصمم الأزياء البريطاني والخياط Ozwald Boateng OBE، ببدلة من 3 قطع للرجال مع بنطلونات بنمط منتظم ونحيف، مع تنورة وبنطلونات للنساء، بالإضافة إلى بذلة عصرية - والتي تعد الأولى من نوعها في مجال الطيران.

والمثير في الأمر أن الشركة البريطانية العالمية أطلقت أيضًا سترة وحجاب للنساء، بالإضافة إلى الملابس الطويلة.

البريطانية الخطوط الجوية البريطانية الحجاب شركة طيران الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

انضرب في مقتل.. حكاية الدولار في السوق السوداء من الفخ للخسارة

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

موضوعات متعلقة

عمليات تجميل جديدة لتعديل شحمة الأذن.. تفاصيل

أفنو.. أحذية فخمة بتصميم فرعوني| إيه القصة؟

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

أعظم مقاطع محمد علي كلاي.. تفادى 21 لكمة في 10 ثوان|شاهد

صادم.. انفجار موبايل في يد صاحبه الهندي أثناء إجراء مكالمة

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

رجل إكوادوري يتحول إلى امرأة من أجل حضانة بناته

احذروا.. معقم يدين يتسبب في حريق ضخم بلوس أنجلوس

ترشيحاتنا

لتسكنوا إليها| دار الإفتاء توجّه نصيحة للزوجين للتغلب على المشكلات

إسرائيل تمنع 3 مسئولين فلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية بعد زيارتهم للأسير المحرر

300 مباراة محليًا ودوليًا.. تعرف على ألقاب وأهداف تريزيجيه بقميص الأهلي وأندية أوروبا

خسائر بشرية ومادية.. هجوم صاروخي أوكراني يستهدف محطتين للطاقة في دونيستك

تراجع تاريخى للدولار فى السوق السوداء وانخفاض الذهب اليوم | تفاصيل

عربات القوى العاملة تجوب المحافظات لـ توفير التدريب المهني| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

عمليات تجميل جديدة لتعديل شحمة الأذن.. تفاصيل

أول لقاء بعد الولادة.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

في ذكرى وفاة موسى صبري|خلاف عنيف مع طه حسين بسبب أدب العفاريت

فيديو

مازالت في غيبوبة .. الإعلامية إيمان مختار تتعرض لحادث أليم "فيديو جراف"

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ