حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن زيها الجديد، فلأول مرة منذ 20 عامًا، سيتمكن طاقم الطائرة النسائي من ارتداء الحجاب والملابس الطويلة، كما سيتمكن الرجال من ارتداء البدلة.

قال «شون دويل»، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية: "إن زينا الرسمي هو تمثيل مبدع لعلامتنا التجارية، وهو شيء سيأخذنا إلى مستقبلنا، ويمثل أفضل ما في بريطانيا الحديثة ويساعدنا على تقديم خدمة أصلية بريطانية رائعة لعملائنا".

وأضاف: "منذ البداية كان هذا يتعلق بهويتنا، أردنا إنشاء مجموعة أزياء يفخر موظفونا بارتدائها وبمساعدة أكثر من 1500 زميل، نحن على ثقة من أننا قدمنا ​​هذا".

الزي الجديد لـ الخطوط الجوية البريطانية “بدلة للرجال وحجاب للنساء”

تتميز المجموعة المصممة بواسطة مصمم الأزياء البريطاني والخياط Ozwald Boateng OBE، ببدلة من 3 قطع للرجال مع بنطلونات بنمط منتظم ونحيف، مع تنورة وبنطلونات للنساء، بالإضافة إلى بذلة عصرية - والتي تعد الأولى من نوعها في مجال الطيران.

والمثير في الأمر أن الشركة البريطانية العالمية أطلقت أيضًا سترة وحجاب للنساء، بالإضافة إلى الملابس الطويلة.