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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تخطط لإطلاق الجيل الجديد من X3 M بمحرك كهربائي فقط| صور

صدى البلد

 رصدت BMW أثناء اختبارها للجيل التالي من X3 على الرغم من أن سيارة الكروس أوفر الفاخرة متوسطة الحجم الجديدة لن تصل إلى السوق إلا بالقرب من منتصف العقد الحالي. 

 

كانت النماذج الأولية التي رأيناها تخفي تصميمًا تطوريًا لأن النموذج الذي يحمل الاسم الرمزي "G45" سيركب على نفس منصة CLAR، وقد تكون قصة مختلفة تمامًا مع الإصدار M حيث تزعم مدونة BMW أن المشتق عالي الأداء سيصبح كهربائيًا تمامًا.

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نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، يزعم التقرير أن BMW تخطط لإيقاف X3 M التي تتوفر بستة خيارات من المحركات بعد أن يبدأ الجيل الحالي مساره، ويُعتقد أن استبدالها سيكون من خلال طراز BEV-first New Class، والذي سيتم عرضه لأول مرة في عام 2025K وستكون السيارات الكهربائية الأولى التي تستخدم أسس NE هي i3 الجديدة (3 Series Sedan) والجيل التالي iX3.

 

من غير الواضح ما إذا كان إصدار الأداء العالي سيطلق عليه "iX3 M" أم أن الشركة الألمانية ستلتزم ببساطة بـ "X3 M" ، ويستمر مدونة BMW في التكهن بأن منظومة الدفع الكهربائية الرياضية مخصصة للإصدار في عام 2026 أو 2027 ، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنه سيتم إطلاق سيارات الدفع الرباعي القياسية في عام 2025k في حين أن X3 ستستمر في استخدام محركات الاحتراق في تكويناتها الأقل، بينما من المتوقع أن يستخدم X4 الشقيق محرك كهربائي فقط مثل نموذج iX4.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات فقط من رصد شركة BMW وهي تسحب نموذجًا أوليًا كهربائيًا رباعي المحركات، يعد i4 M50 المعدل الذي يرتدي كسوة ملونة بمثابة بداية لمجموعة من السيارات الكهربائية القادمة في فئة M .

 

وأشارت التصريحات السابقة التي أدلى بها مسؤولون رفيعو المستوى من بافاريا إلى أن العمل جار للحصول على محرك كهربائي قادر على إنتاج أكثر من 1300 حصان، سيكون ذلك مناسبًا لسيارة خارقة مخصصة، ومن المتوقع أن تتحول طرازات المألوفة إلى الكهرباء.

 

 

BMW الكروس اوفر X3 M iX3 M محرك كهربائي

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