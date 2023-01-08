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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قيمة الوديعة البنكية لسيارات سكودا في مصر.. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات في السوق المصري خاصة في فئات الكروس أوفر والسيدان، ومن أبرز اصدارتها سوبيرب وكاروك وكودياك وأوكتافيا.

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سكودا سوبيرب

سكودا سوبيرب

سكودا سوبيرب موديل 2023 بقيمة قدرها 4,266 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 15,148 دولار (بدون اتفاقيات دولية) 

سكودا سوبيرب موديل 2022 بقيمة قدرها 4,745 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 16,850 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا سوبيرب موديل 2021 بقيمة قدرها 5,102 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 18,177 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا سوبيرب موديل 2020 بقيمة قدرها 6,273 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,278 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا سوبيرب موديل 2019 بقيمة قدرها 6,712 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 23,837 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

 

سكودا كاروك 

سكودا كاروك 

سكودا كاروك موديل 2023 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 17,434 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 103,474 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2023 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 8,314 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 22,421 دولار (بدون اتفاقيات دولية) 

سكودا كاروك موديل 2022 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 16,293 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 96,704 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 5,901 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 20,954 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2021 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 13,607 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 80,726 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 4,909 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 17,434 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2020 محرك 2000 سي سي بقيمة قدرها 12,136 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 72,032 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2020 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 4,466 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 15,858 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كاروك موديل 2019 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 4,167 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 14,799 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

 

سكودا كودياك

سكودا كودياك

سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها 6,698 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها  23,785 دولار (بدون اتفاقيات دولية) 

سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها 6,259 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 22,229 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2021 بقيمة قدرها 5,579 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت  19,813 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2020 بقيمة قدرها 4,642 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت  16,484 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سكودا كودياك موديل 2019 بقيمة قدرها 4,362 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت  15,491 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

 

سكودا أوكتافيا

سكودا أوكتافيا

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة سكودا أوكتافيا بمحرك 1600 سي سي بداية من موديل 2023 حتى موديل 2019 بدون اتفاقيات دولية):

سكودا أوكتافيا موديل 2023 بقيمة قدرها 22,090 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2022 بقيمة قدرها 20,645 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2021 بقيمة قدرها 16,973 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2020 بقيمة قدرها 14,864 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2019 بقيمة قدرها 13,500 دولار

 

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة سكودا أوكتافيا بمحرك 2000 سي سي بداية من موديل 2023 حتى موديل 2019 بدون اتفاقيات دولية):

سكودا أوكتافيا موديل 2023 بقيمة قدرها 100,44 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2022 بقيمة قدرها 96,704 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2021 بقيمة قدرها 80,902 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2020 بقيمة قدرها 60,422 دولار 

سكودا أوكتافيا موديل 2019 بقيمة قدرها 51,697 دولار

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