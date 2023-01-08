تنفيذ 2418 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمن فى القليوبية القبض على 27 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد والاقراص المخدرة خلال حملة قامت استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة امنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وشارك فى الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية واسفرت عن ضبط 27 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد والاقراص المخدرة وتحرير 25 قضية اتجار وبالكشف جنائيا على المتهمين تبين ان 11 منهم لهم معلومات جنائية .



كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2418 حكم قضائى متنوع وضبط 9 قطع سلاح نارى وابيض وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .