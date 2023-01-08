عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب في أوكرانيا تدمر منطقة أخرى تابعة لروسيا

جسر القرم.. قبل
جسر القرم.. قبل أشهر

بعد ضم موسكو غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، شهدت شبه الجزيرة الأوكرانية طفرة في العقارات ، حيث سارع العديد من الروس لشراء عقارات على شاطئ البحر.

ومع انتقال ما يصل إلى 800000 روسي إلى شبه جزيرة القرم بشكل دائم منذ ضمها والكل يقتنص المنازل بها للعطلات أو يشترون شققًا، فليس من المستغرب أن يكون سوق العقارات المحلي في ارتفاع.

وبحلول عام 2022 ، كانت الأسعار ترتفع بنحو 60 في المائة سنويًا ، وفقًا لبعض التقديرات.

كما ساعد عدد من القرارات التي اتخذتها وكالات التخطيط الروسية في رفع الأسعار أكثر.

وفي الصيف الماضي ، على سبيل المثال ، علقت السلطات المحلية في سيفاستوبول إصدار تصاريح البناء حتى تم اعتماد خطة تنمية جديدة للمدينة، واستجاب السوق على الفور ، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في المدينة من 85000 إلى 95000 روبل (1180 دولارًا - 1320 دولارًا أمريكيًا) في أبريل 2021 إلى 120000 روبل (1670 دولارًا) بعد شهرين فقط.

لكن ذلك خرج عن المتوقع، فيمجرد أن شنت موسكو تدخلها غير المبرر لأوكرانيا في فبراير، تراجع كل شيى.

ووفقًا لشركة آيديم الاستشارية ، انخفضت مبيعات العقارات السكنية في شبه جزيرة القرم بنسبة 72 بالمائة في يونيو 2022 مقارنة بالعام السابق.

وعلى الرغم من حدوث بعض الزيادة بالقصور الذاتي في عام 2022 في بيع الشقق في المباني الجديدة ، إلا أن معدل النمو الذي يزيد قليلاً عن 5.1 في المائة في يونيو كان ضئيلاً عند تحديده مقابل الزيادات المزدوجة في السنوات السابقة.

وتظهر الإحصاءات من منصة Restate الرقمية أن متوسط سعر المباني الجديدة في سيفاستوبول انخفض من 207300 روبل (2885 دولارًا) للمتر المربع في مايو إلى 147500 روبل (2055 دولارًا) للمتر المربع في ديسمبر ، بانخفاض 29 بالمائة في ستة أشهر فقط. 

وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنازل في شبه جزيرة القرم قد انخفضت بنسبة 10 في المائة تقريبًا في المتوسط في عام 2022 ، ويبدو أن مسار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر.

روسيا أوكرانيا العقارات مبيعات العقارات قرارات سوق العقارات النمو التخطيط موسكو 2021 الجزيرة صور المنازل شاطئ البحر شبه جزيرة القرم المباني الجديدة القرارات السنوات السابقة العقارات السكنية عام 2022 السلطات المحلية الحرب في اوكرانيا سيفاستوبول الجزيرة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

موجة اعتقالات تطال الجميع في إيران.. الأهالي يرون لحظات القبض على أبنائهم

أزمة الصحة في بريطانيا.. كورونا ليس السبب الوحيد الآن

الانتقام مؤكد.. هكذا تتوعد إيران الغرب

رقم غريب لقتلى روسيا في الحرب.. ادعاءات أوكرانية خيالية

أوكرانيا.. الأرض تهتز تحت وقع الانفجارات المفزعة

حفيد راعي البقر.. من هو كيفين مكارثي ثالث أقوى مسؤول في الولايات المتحدة؟

طرف رابع في الحرب.. دعوة أمريكا لدولة نووية للكلام مع بوتين

لاجديد في عيد الميلاد.. حرب مستمرة وإسقاط مسيرة أوكرانية

ترشيحاتنا

عمرها 20ألف عام.. عامل أثاث يفك رموز لوحة حيرت العلماء.. فماذا وجد؟

غرفة السياحة: استعدادات مكثفة لإنجاح موسم العمرة بشهر رجب

بطل مصري رفض التجنيس وحصل على جوائز بطولة الشطرنج بأمريكا.. اعرف الحكاية

هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم نصف العام يرفع شعار "للضحك فقط".. بيومى فؤاد ينافس رامز جلال وجروب الماميز فيلم نسائى لايت

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

فيديو

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

أسعار الذهب بجميع أعيرته اليوم.. واستقرار الدولار |تغطية خاصة

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

«كان نفسي أبقى أم».. عنبر تنهار من البكاء مع ياسمين عز |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ