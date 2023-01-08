الحرب في أوكرانيا تدمر منطقة أخرى تابعة لروسيا

بعد ضم موسكو غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، شهدت شبه الجزيرة الأوكرانية طفرة في العقارات ، حيث سارع العديد من الروس لشراء عقارات على شاطئ البحر.

ومع انتقال ما يصل إلى 800000 روسي إلى شبه جزيرة القرم بشكل دائم منذ ضمها والكل يقتنص المنازل بها للعطلات أو يشترون شققًا، فليس من المستغرب أن يكون سوق العقارات المحلي في ارتفاع.

وبحلول عام 2022 ، كانت الأسعار ترتفع بنحو 60 في المائة سنويًا ، وفقًا لبعض التقديرات.

كما ساعد عدد من القرارات التي اتخذتها وكالات التخطيط الروسية في رفع الأسعار أكثر.

وفي الصيف الماضي ، على سبيل المثال ، علقت السلطات المحلية في سيفاستوبول إصدار تصاريح البناء حتى تم اعتماد خطة تنمية جديدة للمدينة، واستجاب السوق على الفور ، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في المدينة من 85000 إلى 95000 روبل (1180 دولارًا - 1320 دولارًا أمريكيًا) في أبريل 2021 إلى 120000 روبل (1670 دولارًا) بعد شهرين فقط.

لكن ذلك خرج عن المتوقع، فيمجرد أن شنت موسكو تدخلها غير المبرر لأوكرانيا في فبراير، تراجع كل شيى.

ووفقًا لشركة آيديم الاستشارية ، انخفضت مبيعات العقارات السكنية في شبه جزيرة القرم بنسبة 72 بالمائة في يونيو 2022 مقارنة بالعام السابق.

وعلى الرغم من حدوث بعض الزيادة بالقصور الذاتي في عام 2022 في بيع الشقق في المباني الجديدة ، إلا أن معدل النمو الذي يزيد قليلاً عن 5.1 في المائة في يونيو كان ضئيلاً عند تحديده مقابل الزيادات المزدوجة في السنوات السابقة.

وتظهر الإحصاءات من منصة Restate الرقمية أن متوسط سعر المباني الجديدة في سيفاستوبول انخفض من 207300 روبل (2885 دولارًا) للمتر المربع في مايو إلى 147500 روبل (2055 دولارًا) للمتر المربع في ديسمبر ، بانخفاض 29 بالمائة في ستة أشهر فقط.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنازل في شبه جزيرة القرم قد انخفضت بنسبة 10 في المائة تقريبًا في المتوسط في عام 2022 ، ويبدو أن مسار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر.