تعكس سحر ملامحها| بدرية طلبه تعتمد أحدث صيحات المكياج

تحرص الفنانة بدرية طلبه، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لها ظهرت وهي ترتدي توب انيق باللون اللبني، ونسقت مكياجًا صاخبا يتناسب مع إطلالتها، ورفعت شعرها للخلف، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.





يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل"، ويشارك في بطولته: ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وانتهت الفنانة بدرية طلبة ، من تصوير فيلمها الجديد "ساعة إجابة" بطولة؛ النجمة الكبيرة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.