عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعكس سحر ملامحها| بدرية طلبه تعتمد أحدث صيحات المكياج

بدرية طلبة
بدرية طلبة

تحرص الفنانة بدرية طلبه، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لها ظهرت وهي ترتدي توب انيق باللون اللبني، ونسقت مكياجًا صاخبا يتناسب مع إطلالتها، ورفعت شعرها للخلف، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها. 
 


يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل"، ويشارك في بطولته: ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وانتهت الفنانة بدرية طلبة ، من تصوير فيلمها الجديد "ساعة إجابة" بطولة؛ النجمة الكبيرة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_٢٣٤٦١٧
IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_٢٣٤٦١٧
بدرية طلبة تماسيح النيل الفنانة بدرية طلبة صيحات المكياج فيلمها الجديد حسابها الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من جورج وسوف لمحبيه أثناء ذهابه للمقابر لدفن ابنه .. فيديو

متعددة العلاقات.. قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

الجمهوريون بالمرصاد .. بايدن يزور حدود المكسيك في محاولة لمعالجة أزمة المهاجرين | تقرير

توقعات الخبراء.. إلى أين سيتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

أشيك عربية صيني.. شيري انفي مستعملة بـ 145 ألف جنيه| صور

ليس وديع فقط.. حكاية فنانة شهيرة ومطرب ماتو بسبب عمليات التجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

بسبب الشاشات.. مقطع فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمتجر شهير| فما القصة؟

نشرة المرأة والصحة.. نبتة شهيرة رخيصة الثمن تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

إطلالة جريئة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

متحور يوم القيامة .. مفاجأة تكشفها الصحة عن كورونا الجديد

بعد طرح ذات عائد الـ25%.. عواقب كسر شهادة الاستثمار.. تكسب ولا تخسر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ