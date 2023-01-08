بالأسود | ريا أبي راشد تبرز أنوثتها بفستان مكشوف

تعد الاعلامية اللبنانية ريا ابي راشد، من أبرز نجمات الإعلام أناقة ورقي وجاذبية ، فهي تملك ذوقًا خاصًا يشبه عارضات الأزياء العالميات، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها إينما وجدت.

وبدت ريا أبي راشد، بإطلالة ساحرة جذابة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا مكشوفا، ذا فتحه من الأمام، عكس الفستان قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ساحرًا متناغمًا مع بشرتها.

وبدأت ريا أبي راشد، بدأت حياتها المهنية صحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتقدم حاليا الإعلامية ريا أبي راشد، برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.

ويشار إلى أن الإعلامية ريا أبي راشد، دائما ما تستحوذ على الأنظار في المهرجانات السينمائية والفعاليات الفنية بإطلالتها وأناقتها على السجادة الحمراء ، وهو ما أشاد به الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم ريا أبي راشد ، بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وتعتبر ريا أبي راشد ، أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريا أبي راشد فيه بمحاورة نجوم الغرب.

و تزوجت "ريا أبي راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو"، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى "لولا".