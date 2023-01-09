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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تنظم صالونا عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم العفو الرئاسي.. اليوم

صدى البلد

تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم  الاثنين، بتنظيم صالون نقاشي، عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.


يتناول الصالون مجموعة كبيرة من المحاور منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وآليات دمج المفرج عنهم، وما هي العقبات والتحديات التي تلاقي المفرج عنه، ودور الدولة والمجتمع المدني لإزالة وتقليل التحديات أمام فكرة إعادة الدمج والتأهيل، وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسي ورؤية الدولة.


يدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعمر الجندي مهندس انتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صناعات غذائية حقوق الإنسان مشيرة خطاب المجتمع المدني

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