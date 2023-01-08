مفاجأة|جناح إفريقي سوبر من الدوري الألماني يقترب من الزمالك

يواصل مسئولو نادي الزمالك البحث عن صفقات قوية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مفاجأة.. الزمالك عرض سامسون بـ راتبه لضم المهاجم المنتظر في الميركاتو والحصول على توقيع إيبوكا وجناح إفريقي ألماني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 25 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط، وفيوتشر الوصيف بفارق نقطة واحدة.