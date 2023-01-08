عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة|جناح إفريقي سوبر من الدوري الألماني يقترب من الزمالك

الزمالك
الزمالك

يواصل مسئولو نادي الزمالك البحث عن صفقات قوية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مفاجأة.. الزمالك عرض سامسون بـ راتبه لضم المهاجم المنتظر في الميركاتو والحصول على توقيع إيبوكا وجناح إفريقي ألماني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 25 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط، وفيوتشر الوصيف بفارق نقطة واحدة.

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٨_٢٢٤٢٤٨
IMG_٢٠٢٣٠١٠٨_٢٢٤٢٤٨
images (6)
images (6)
نادي الزمالك فترة الانتقالات الشتوية جناج سوبر طارق السيد نجم الزمالك الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

المرور ترفع حالة الطوارئ القصوى على الطرق الصحراوية

ترشيحاتنا

همجية وفاشية.. رئيس البرازيل يتوعد أنصار بولسونارو بعد أحداث القصر الرئاسي والبرلمان

بياخد الحاجة وما بيرجعهاش.. عقوبات رادعة للقائمين على أبلكيشن مكوجي بعد تدخل البرلمان

متى تتحدث الزوجة مع زوجها عن المشاكل؟.. الإفتاء: احذرن 3 أوقات

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

احذر.. عروض عمل برواتب كبيرة تستهدف مستخدمي واتساب لسرقة أموالهم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

الجوع الكاذب.. مخاطر تناول السكريات بكثرة

برق ورعد مطر .. تعمل إيه لو أنت برا البيت

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ