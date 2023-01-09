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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني ينشر صورا من حفل الشارقة بالإمارات.. ويعلق: فوق الرائع

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صورًا من حفله الغنائي في الشارقة بالإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الصور، كاتبًا: “كل الشكر لجمهور الشارقة الراقي المحترم بالإمارات الحبيبة كان حفل فوق الرائع بحضوركم الكريم".

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تامر حسني وبسمة بوسيل 

 

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، وزوجها الفنان تامر حسنى ، على أداء مناسك العمرة، حيث نشرت عدة صور لهما من امام الكعبة ولذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام .

وعلقت بسمة بوسيل “ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”. 

ويذكر أن قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: “تشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.

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