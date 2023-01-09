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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بفستان فرح| صورة متداولة لزواج ياسمين عز.. ما حقيقتها ؟

ياسمين عز
ياسمين عز

لا تنفصل الإعلامية ياسمين عز، المذيعة بقناة MBC مصر عن التريند اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى على منصة جوجل.

ياسمين عز تثير الجدل بصورة كبيرة بتصريحاتها الجدلية عن الرجال وخاصة الأزواج، والطريقة التي يجب أن تتعامل بها الزوجة مع زوجها في البيت، وهي النصائح التي يعتبرها الكثيرون تقليل من قيمة المرأة والزوجة في العلاقة الزوجية، بينما يعتبرها البعض طبيعية.

شائعات حول ياسمين عز 

وعادة ما تكثُر الشائعات حول الإعلامية ياسمين عز، في محاولة من بعض الصفحات على السوشيال ميديا الظهور في تريند جديد مرتبط بالمذيعة المثيرة للجدل.

وآخر الشائعات التي طالت ياسمين عز كان وقف برنامجها “ كل الكلام” على قناة MBC مصر وإنهاء تعاقدها، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلًا، من جانب القناة التي أعلنت في حينها في بيان صحفي عن التحضير لحلقة مميزة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وحرصت ياسمين عز هي الأخرى على نفي الشائعة من خلال صفحتها الرسمية.

صورة مفبركة عن زواج ياسمين عز 

وآخر ما تم تداوله من شائعات حول الإعلامية ياسمين عز، كان تداول صورة لها خلال الساعات القليلة الماضية تظهر فيها بفستان فرح بجانب شخص ما.

وتبين من التدقيق في الصورة أنها مفبركة،وليست لـ ياسمين عز، حيث ظهرت بفبركة مفضوحة استطاع أن يكشفها المعلقون على الصورة لدى كل من تداولها.

تعليقات تفضح الفبركة 

وبرزت العشرات من التعليقات التي كشفت فبركة المنشور، حيث قالوا إنها خدعة من الصعب أن تمر على أي عاقل أو مدقق للمنشور.

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تصريحات مؤخرًا أثارت جدلًا 

كانت الإعلامية ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إذاعة حلقة برنامجها، والتي وجهت خلالها نصائح للزوجات عن معاملة الأزواج بطريقة صحيحة، حيث دعت خلال الحلقة الزوجات إلى التفخيم من أزواجهن.

قالت ياسمين عز: « ليه بتنادي على جوزك حاف، قولي لجوزك يا استاذ، بلاش لو اسمه محمد تنادي وتقولي محما وتاكلي آخر حرف من اسمه، يعني ينفع لو اسمك سماح يقولك ياسما، هتعملي مشكلة وتقولي إنه بيخونك مع واحدة اسمها سما، قولي له أستاذ للتفخيم ومحمد للتنعيم الشتوي».

وتابعت: «لو جوزك مهندس لازم تحسسيه بالدفا والحنان، لأن حياته كلها مربعات ودواير ومستطيلات، ومحتاج يرتاح، قولي له الباشمهندس وفخمي فيه قدام صحابك.. دلعي جوزك الباشمهندس أحمد وهيفتحلك البلكونه يخليكي تشوفي النيل من التجمع.. سيبي لجوزك أكتر من رف، ورتبي دولابه واهتموا بملابسهم وسيبولهم رف في الدولاب علشان تاخدي حسنات، الرجالة حاسة بقهر بسبب موضوع الرف ده».

 

 

 

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