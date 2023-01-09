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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة علي مناطق شمال سيناء 

هطول أمطار علي مدينة
هطول أمطار علي مدينة العريش صباحا

شهدت مناطق محافظة شمال سيناء ، صباح اليوم الاثنين   ،  هطول أمطار خفيفة ، والتي أثرت  علي حركة المواطنين خاصة في المدن الرئيسية منها مدينة العريش، علاوة علي تأثر حركة الصيد وعمليات شحن السفن بميناء العريش البحري. 

     
 وتتعرض المحافظة الي طقس سيء،  وتقلبات جوية علي المدن  الساحلية وتنشط رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة ، خاصة مناطق رفح والشيخ زويد العريش ،  ومناطق الحسنة  ونخل  وسط سيناء. 

 

تحذير المواطنين 



وقد جددت  المحافظة تحذيراتها للمواطنين  بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.  

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم  تجهيز جميع مرافق المحافظة ومديريات الخدمات للتعامل مع  الظروف الجوية .. ووجه بسرعة  تسليك بالوعات تصريف المياه في الشوارع والميادين الرئيسية خاصة بمدينة العريش العاصمة منذ الصباح الباكر ، وتطهير مجرى وادى العريش ، وتجهيز السيارات والمعدات الخاصة بسحب المياه من  الشوارع الرئيسية  والميادين العامة علي مستوي المدن. 
 

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