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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإحياء التراث.. تدريب الفتيات والسيدات في سيناء على فن التطريز

لاحياء التراث السيناوي..
لاحياء التراث السيناوي.. تدريب السيدات علي فن التطريز

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، برنامجا تدريبيا للسيدات والفتيات لتعليم فن التطريز السيناوى والتشطيب ، لإحياء التراث السيناوي،  من خلال جمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، تحت رعاية علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

برنامج تدريبي لمدة ١٥ يوما 

تم تنفيذ البرنامج التدريبي للفتيات والسيدات بمقر الجمعية بالمساعيد والذي استمر لمدة خمسة عشر يوما، وقام بتنفيذ التدريب النظري والعملي المدربة نبوية الشريف. 

وأشارت سوسن حجاب رئيس الجمعية، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار توجهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وحرص الدولة على إقامة معارض للتسويق لهذه المنتجات.

كما يحقق التدريب  مساعدة السيدات على تحويل التدريب إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

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سيناء التراث تدريب السيدات التطريز

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