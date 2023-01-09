الأورمان : 40 ألف مشروع مستفيد من محور التمكين الاقتصادي للعمل الأهلي

أكد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، أن محور التمكين الاقتصادي من المحاور الرئيسية المهمة، ضمن مبادرات التحالف الوطنى لـ العمل الأهلي.

وأضاف نائب رئيس جمعية الأورمان، خلال كلمته بـ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحاور الرئيسية لـ التمكين 5 ، وهي التمويل، و التدريب، التشغيل، و الإنتاج و النتائج على أرض الواقع.

185 مليون جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي المستفيدين 39500 مشروع، بتكلفة مليار و 185 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك تنوع فى تقديم المشروعات، وهناك مشروعات لـ المواطنين من أصحاب الهمم، ومن هم بدون مهنة.