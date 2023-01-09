فى أولى جلسات المحاكمة ..مفاجأة مبكيه يكشفها دفاع محامى كرداسة القتيل .. ورسالة قلق إلى نقابة المحامين

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية ، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد فرحات ، كهربائي سيارات لاتهامه بقتل بنداري حمدي والمعروفة إعلاميا بواقعة محامي كرداسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 12 فبراير لسماع مرافعة النيابة وضم صورة من القضية وفقا لطلب الدفاع.

النيابة والدفاع يطالبان بأقصى عقوبة على المتهم

فى بداية الجلسة تلت النيابة العامة، أمر إلاحالة ، مطالبة بتطبيق مواد القانون، وتوقيع أقصي عقوبة على المتهم لما اقترفه من جرم.

فى حين التمس دفاع المجني عليه من هيئة محكمة جنايات الجيزة، توقيع أقصي عقوبة على المتهم لما اقترفه من ذنب ، مشيرا إلى أن الضحية لم يفعل شيئا ليجني ذلك كله، مستنكرا ذنب أسرته من ارتكاب المتهم لجريمته.

المجنى عليه يرزق بطفل بعد مقتله ب10 أيام

وكشف دفاع المجني عليه، أن المجني عليه بعد وفاته بـ 10 أيام رزق بمولود جديد، لذلك ، أطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، فالمتهم يطلق عليه صائد حيوانات ولكن هو عكس ذلك فقد تجرد من كل مشاعر الإنسانية.. وقدم دفاع المجني عليه ، واجب العزاء لأسرة المجني عليه، كما تقدم بواجب العزاء لنقابة المحامين جميعا لموكله لذى لقي مصرعه بهذه الطريقة الوحشية أثناء تأدية واجبه وفي مكتبه الخاص، مؤكدا أن مهنة المحاماة أصبحت خطرا علينا جميعا.

وأوضح دفاع المجني عليه، أن كل محامي مسؤول عن أداء رسالته وبذل العناية المطلوبة منه وليس تحقيق النتيجة لأنها بيد الله سبحانه وتعالى، فالمجني عليه يشهد له القاصي والداني بسمو أخلاقه فقد مات يعمل بجد واجتهاد في عمله.

كما طلب من هيئة المحكمة سماع شهود الإثبات، وطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وفقا لقانون العقوبات.

أمر الإحالة

وكانت أحالت النيابة الكلية بشمال الجيزة المتهم محمد فرحات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل بنداري حمدي، محامي كرداسة.

وتضمن أمر الإحالة؛ أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهالعليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، والتي تنص على عقوبة الاعدام و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي محاميكرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقا في دمائه .

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقة الواقعة. .وتم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة .