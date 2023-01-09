السيسي يدعو المجتمع المدني لتكثيف العمل الخيري خلال العام.. إنجازات 8 سنوات

حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز دور المجتمع المدني والعمل الخيري الخيري فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء 2022 ليكون عاما لـ المجتمع المدني.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر التحالف الوطني لـ العمل الأهلي التنموي، اليوم، والذي أكد فيه على أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لاتستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.

العمل الخيري

تكثيف جهود العمل الخيري

قال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي خلال المؤتمر، في مدينة نصر بالقاهرة، إن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لاتستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاجتماعية والصحية وغيرها من المجالات، منوها إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح في هذا الإطار.

وأعرب الرئيس عن شكره للتحالف، قائلا “أنتم نموذج يحتذي لعدد كبير من المصريين الذين يعملون في إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي.. أشكركم بسبب النجاح الذي حققتموه لأنكم أصبحتم مثالا ونموذجا لمن يعملون من أجل تحقيق الأمل ليصبح أمرا واقعا يفرح الجميع ويسعدهم”.

وتابع الرئيس: “أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق.. التحية والتقدير لكم على ماتقدموه في كافة مجالات العمل الخيري.. كما نشكر كافة المساهمين في دعم العمل الخيري من داخل مصر وخارجها”.

ودعا الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023 نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، لافتا إلى أن التحالف قدّم خلال عام 2022 جهودا كبيرة وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الجاري، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين.

ونوه الرئيس السيسي بما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق “تحيا مصر” إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه، وقال: “أنا على اتصال معكم واستمع لكافة الكيانات”.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

العمل الأهلي التنموي

وأوضح المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

الحسين حسان

من جانبه قال خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن المجتمع المدني في مصر يمثل 55 ألف مؤسسة، كما أن المجتمع المدني لأول مرة في التاريخ تتضافر جهوده مع الدولة في القضاء على العشوائيات وتجهيز المنازل كما في أسمرات 1 و 2، وبشاير الخير، والسكن البديل للعشوائيات.

وأضاف حسان لـ"صدى البلد"، أن وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية عملوا على تجهيز وتوفير سكن بديل للعديد من الأشخاص.

وتابع حسان أنه للأسف الدولة هنا تقوم بالكثير من المجهود فهي التي تدعم وتباشر وتضع الخدمات وتضع موازنات كبيرة جدا وبالتالي يؤثر بشكل كبير على المواطن في حين أن المواطن يدفع التبرعات للجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، وعلى أرض الواقع هناك 24 منظمة فقط تعاونت مع الدولة في إطار المبادرات الخاصة بها من أصل 55 ألف، لذلك جاءت توجيهات الرئيس السيسي في محلها وتوقيتها الصحيح لأن الدلوة في أمس الاحتياج للمجتمع المدني.

وسبق أن أكد سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر فى مصر مؤخرا أن العام الحالى يشهد خطوات مصرية كبيرة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى حيث أشار إلى القانون الجديد للجمعيات الأهلية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال اللقاء السنوى للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان والذى عقد اليوم السبت مؤكد أن الاتحاد هو أكبر داعم لمنظمات المجتمع المدنى حول العالم لإيمانه بالنهج التصاعدى من القاعدة للقمة لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول لمشكلات للمواطنين.

كما أشاد بقرار أن يكون هذا العام عاما للمجتمع المدنى فى مصر، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا التوجه وحرصه على تعزيز نجاح منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر مستعرضا المبادئ الأساسية التى تقوم عليها شراكة الاتحاد الأوروبى مع مصر فيما يخص منظمات المجتمع المدنى وهى السلام والازدهار والبشر والكوكب والشراكة.

العمل الخيري

المجتمع المدني في مصر