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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علاج طبيعي القاهرة تنتهي من تلقي طلبات الحصول على درجة دكتور مهني الأحد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى 2022-2023.

وبدأت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، في إستقبال الطلاب الراغبين في الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى  منذ يوم الآحد 1 يناير، ويكون التقديم بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة.

ويستمر تقديم طلبات التقديم والالتحاق لبرنامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى حتي يوم الأحد القادم الموافق 15 يناير، وجاءت شروط التقديم في البرنامج أن يكون المتقدم من خريجى كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها.

يهدف برنامج  دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى الى دراسة المستحدث فى التخصصات المختلفة ويعتمد برنامج الدراسة على النواحى التطبيقية والتدريبات العملية وذلك لرفع المستوى العلمى  و المهنى  لخريجى العلاج الطبيعى.

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وعلي جانب آخر أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة وكلياتها في الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

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