قاتل مشرفة العمال كان نباشا للقمامة.. رئيس حى سابق عن واقعة بورسعيد

طالب المهندس جمال الباشا رئيس حى زهور بورسعيد الأسبق أن يتذكروا أن الطفل الحدث قاتل مشرفة عمال بورسعيد نباش يعمل فى جمع المخلفات من القمامة وأنه جند الفتاة الفقيرة نجلة المجنى عليها واستولى على عرضها وعقلها مقابل المال الذي كان يحصل عليه من جمع النفايات و المخلفات .

وقال المهندس جمال الباشا رئيس حى الزهور الاسبق بمحافظة بورسعيد ليس دفاعا عن موظف حى الشرق المتهم بأهانة نباش القمامة ولا قبول أي تبرير بأن يقوم موظف بدفع أي مواطن بيده بل يجب أن يلتزم الموظف بالثبات الانفعالي تحت اي ظروف وكأنه نبي لا يخطئ وهذا للأسف قدره .

وأضاف رئيس حى زهور بورسعيد الأسبق فى تصريحات خاصة لصدى البلد لكل من شاهد الفيديو ولاحظ تصرف الموظف لوجده لم يدفع الرجل بعيدا عنه إلا بعد عدم تمكنه من السير لمواصله عمله .

وطالب رئيس حى زهور بورسعيد الأسبق كل مشاهدى الفيديو أن يتابعوا عدد المرات التى حاول الموظف ابعاد النباش بالكلام ؟ والرجل تمسك به حتى أنه تركه وترك له اجولته على الأرض ؟



واكد المهندس جمال الباشا أن هناك كثيرا من الباعة الجائلين والمتسولين ومن أصحاب الاشغالات العشوائية يدفعون الموظف دفعا لعدم السيطرة على نفسه جراء اعاقتهم له عند تنفيذ عملك المكلف به لافتا انهم لا يتركونه أبدا من الإلحاح والجري ورائه .. والتمسك به وبملابسه وهذا ما حدث مع الموظف بالضبط الذي لم يتمكن من الإستمرار في أداء عمله حتى أنه ترك للرجل منقولاته على الأرض حتى يمشي .

وشدد الباشا قائلا أنا أيضا لن أدافع عن الموظف ولكني اندهشت كثيرا لكمية التعاطف مع أحد النباشين وهو نباش ضمن الآلاف من النباشين الذين يعملون تحت إدارة غاية في الانتظام والنظام فهم لا يعملون إلا من خلال منظومة موازية لما تقوم به الدولة .

وأضاف رئيس حى زهور بورسعيد الأسبق هناك مئات من النباشين يجوبون الشوارع بحثا عن المخلفات الصلبة مثل البلاستيك و الحديد وجميع المنتجات القابلة للتدوير و إعادة الانتاج ويرفضون التخلى عن مهنتهم مهما كانت المغريات .



وأسرد جمال الباشا قائلا سبق بالفعل أن وفرت لهم وزارة البيئة مناخ مناسب جدا لهم للعمل في منظومة النظافة ولكنهم رفضوا دون مبرر بل إن مصانع التدوير والتي تم انشائها بمعرفة الدولة ممثلة في وزارة البيئة داخل المقالب العمومية في بورسعيد قد فشلت فشل ذريعا نظرا لوجود هؤلاء النباشين لأنهم هم وحدهم يفوزون بكل ما هو قابل للتدوير ويتركون المرفوضات الغير قابلة للتدوير مبعثرة في الشوارع ونهر الطريق ويضيع معهم مجهود عمال النظافة وجامعي القمامة

ووجه رئيس حى الزهور الاسبق تساؤل للمواطنين ممن تابعوا فيديو النباش قائلا هل تعلمون أنه بفعل هؤلاء النباشين يضيع على الدولة المليارات ؟ وبفعلهم وقفت صناعة السماد العضوي ذات الجودة العالية التى يتم إنتاجها من بقايا الطعام والتى تمثل حوالي 30٪ من قمامتنا ؟



واكد المهندس جمال الباشا أن الخارج من القمامة في بورسعيد وبورفؤاد يتعدي يوميا الالف طن لافتا أنه لا يصل إلى مصنع التدوير إلا كمية لا تصل إلى 40 طن يوميا بفعل هؤلاء النباشين.

وأوضح رئيس حى الزهور الاسبق أن المتعهدين المسؤولين والمنظمين لعملية فرز القمامة عن طريق النباشين بتصدير قمامة قابلة للتدوير الي الصين تتعدي قيمة 7 مليارات دولار سنويا بعيدا عن خزينة الدولة .

وشدد رئيس حى زهور بورسعيد الأسبق على ان القمامة المصرية غنية جدا بالمواد العضوية التي يتم تدويرها لإنتاج اجود أنواع السماد العضوي .. ولا تستفاد منها الدولة بفعل مافيا النبش والفرز .



ووجه الباشا رسالة إلى المواطنين ممن تعاطفوا مع النباش قائلا ألا ترون أنكم بتعاطفكم المبالغ فيه هذا قد قننتم وشرعتم عمل هؤلاء النباشين وهم أغراب أتوا إلينا واندمجوا في مجتمعنا ويعملون على خروج أموالهم التى يحصلون عليها من تجارة النفيات إلى بلادهم مما يمثل سحبا للسيولة المتداولة في محافظتنا فكم من عربات النقل العملاقة المحملة بالقمامة المفروزة من الكانزات والكرتون والورق والبلاستيك نراها خارجة من منافذ بورسعيد الجمركية

