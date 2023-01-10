«لو أنا في مكان ومش عارف اتجاه القبلة.. أعمل إيه؟».. رد أحمد كريمة

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل: "لو أنا في مكان ومش عارف اتجاه القبلة لأداء فريضة الصلاة.. ماذا أفعل؟ ".

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "يشترط التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة أو الدعاء أو دفن الميت".

وأضاف أحمد كريمة :" أهل العلم قالوا إن كان الإنسان يرى القبلة بالعين؛ فيجب أن يستقبل القبلة، أما إذا كان بعيدا عن القبلة ولا يراها؛ فتكفي جهة القبلة".

وتابع أحمد كريمة :" من يسافر أي دولة أجنبية ولا يعرف اتجاه القبلة يتوجه إلى حيث يميل القلب والإحساس"، مضيفا:" حاليا تتواجد تطبيقات إلكترونية للتعرف على اتجاه القبلة في أي مكان بالعالم".

وعن نسيان الآيات في أثناء القراءة في الصلاة قال أحمد كريمة :" في صلاة الجماعة يجب أن يقف خلف الإمام أثناء الصلاة قراء القرآن وفقهاء الشريعة كي يكملون أي آية ينساها الإمام أثناء القراءة ".