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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتصغر وتحلو.. 5 صور لـ أصالة بعد عملية التجميل تثير الجدل

صدى البلد

تصدرت الفنانة أصالة  تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تألقها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أصالة بفستان أزرق وإطلالة شبابية من حفلها الأخير بقطر، وكتبت: “كانوا يومين من أجمل ما يكون”.

وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور إلى القول : دى عملية تجميل "؟
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الثقيل من مكياج العيون و احمر الشفاه البينك .

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من  صورها بعد عملية التجميل..

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أصالة قبل وبعد عمليات التجميل أحدث أعمال أصالة أصالة

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