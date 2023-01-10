بتصغر وتحلو.. 5 صور لـ أصالة بعد عملية التجميل تثير الجدل

تصدرت الفنانة أصالة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد تألقها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أصالة بفستان أزرق وإطلالة شبابية من حفلها الأخير بقطر، وكتبت: “كانوا يومين من أجمل ما يكون”.

وأثارت أصالة جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور إلى القول : دى عملية تجميل "؟



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الثقيل من مكياج العيون و احمر الشفاه البينك .

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورها بعد عملية التجميل..