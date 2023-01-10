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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأنباء الكويتية تبرز تأكيد السيسي أهمية دور الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات للمجتمع

صدى البلد

 أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/ تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات بالمجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي حقق نتائج كبيرة.
وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: الأزمة الحالية لها تداعيات قد تمتد للعام الحالي" - أن الرئيس السيسي قال - في مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمس - إن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات" مشيرا إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح في هذا الإطار. 
وتابعت الصحيفة إن الرئيس السيسي أعرب عن شكره للتحالف، قائلا: "أنتم نموذج يحتذى لعدد كبير من المصريين الذين يعملون في إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي.. مضيفة أن الرئيس دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023؛ نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة.
وأشارت إلى أن الرئيس أوضح - خلال المداخلة - أن التحالف بذل خلال عام 2022 جهودا كبيرة، وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الحالي، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين، لافتا إلى ما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق "تحيا مصر" إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه.
ت م ش - ك ف 

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