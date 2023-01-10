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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة» داخل قرى محافظة الفيوم.. تفاصيل

صدى البلد

قال محمد النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الفيوم، إن نسبة تغطية الصرف الصحي كانت لا تتجاوز الـ 30%، ولكن حاليا نعمل على تطوير مرزين صرف صحي بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مبادرة حياة كريمة تساهم في تطوير مركزين في محافظة الفيوم، من خلال قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير المحطات والخزانات والولات المنزلية، والمبادرة تشمل 63 قرية.

وتابع: “100% من القرى تمت تغطيتها بمياه الشرب النظيفة، وسننتهي قريبا من الصرف الصحي داخل القرى، بالإضافة إلى إنشاء الخزانات لتوفير المياة للمناطق البعيدة، وتطوير محطات المياه”.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمبادرة شملت مركزين من أصل 6 مراكز، مؤكدا أن كل قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتمتع بخدمة مياه الشرب.

الفيوم الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة حياة كريمة اخبار التوك شو

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