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تعليم

الإجهاد الزائد.. التفاصيل الكاملة لوفاة الطبيبة يارا السقا عروس جامعة طنطا|صور

الطبيبة الراحلة
الطبيبة الراحلة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استمرار موجه الصدمة والوجيعة بين صفوف الآلاف من الأسر والعائلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك، عقب انتشار أنباء وفاة الطبيبة الشابة يارا السقا استشاري الأوعية الدموية وأمراض القلب عقب وفاتها بسبب الإجهاد الزائد أثناء خدمته المرضي باحدي المستشفيات الخاصة.

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كما سادت لحظات حرجه مرت بها أشقاء والدي الطبيبة الراحلة اوقات مبكية اوجعت قلوب المشتركين في نعيها وعزاءها الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلي إطلاق هاشتاج "ادعوا الطبيبة يارا السقا" حيث تحولت الصفحات وجروبات التواصل الاجتماعي فس بوك إلي ساحات عزاء ونعي متوالية.

"اللهم اكتب لنا من الأقدار اجملها ومن السعاده اكملها ومن الأمور أيسرها" كانت تلك الكلمات اخر بوستات التي دونتا الطبيبة "يارا السقا " قبل وفاتها ورحيلها عن عالم الحياه الدنيا تزامنا مع ساعات عملهااخل إحدي المستشفيات الخاصة بطنطا .

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وافادت مصادر مقربة من أسرة  الطبيبة الراحلة أنها كانت  تتمتع بحسن السمعة الطيبة والحب من الجميع وسادت حالة من الصدمة بين زملائها وأصدقائها فور سماع خبر وفاتها.

وتابعت المصادر المقربة أن الطبيبة الراحلة كانت تحرص دائما علي التفوق دراسيا طوال فترات حياتها فضلا عن مساعده الفقراء من المرضي والمشاركة في أعمال الخير مجتمعيا .

وكانت دار المناسبات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية  شهد مساء اليوم الاحد بدء عزاء الطبيبة يارا السقا المعروفة إعلاميا بالشهيدة العمل وسط توافد أعضاء هيئة التدريس وزملائها وزميلاتها من كلية الطب ولفيف من جيرانها وأفراد العائلة وسط أجواء من الحزن والوجيعة علي وجوه الحاضرين .

وأضاف والدة الطبيبة الراحلة والدموع في عيناها بقولها : "بنتي ماتت شهيده وربنا يرحمها في الجنه سبقتنا".

كما تابعت الام المكلومة بقولها: "بنتي كانت الأولي علي دفعتها ودخلت القبر اول واحده ربنا يرحمها ويغفر لها يارب العالمين ويبارك في اخواتها " .

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كما اختتمت بقولها : "دفنت بنتي بايدي وصليت عليها وصبرني يارب علي فراقها يارب ".

وكانت كلية الطب بجامعة طنطا صدمه فاجعة بين صفوف أعضاء هيئة التدريس عقب وفاة  الدكتورة يارا السقا، المدرس المساعد بقسم الأوعية الدموية بجامعة طنطا، بسببب إصابتها بأزمة قلبية في أثناء عملها داخل أحد المستشفيات الخاصة بطنطا.

كما شيع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب  من المسجد الكبير بقرية سملا بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

كما قدم  الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية، بخالص التعازي في وفاة الدكتورة يارا السقا المدرس المساعد بقسم القلب والأوعية الدمويه .

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