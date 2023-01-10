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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تكنولوجيا التعليم بحلوان يعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا حتي نهاية الشهر

الدراسات العليا
الدراسات العليا

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم والقبول للدراسات العليا بالكلية الكترونيا ، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية خلال الأعوام السابقة ومنذ فتح باب التقديم للدراسات العليا تمت بها العديد من مناقشات الماجستير والدكتوراه وفتحت أفاق جديدة للطلاب للتفوق.

وصرح لطفي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن طريقة التقديم للدراسات العليا يتم عن طريق الدخول على الموقع الكترونيا للتسجيل للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، وانه قد تقرر فتح باب للتقديم  للفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي 2022/2023 وذلك في الفترة من 1 ينايرو نهاية الشهر  للتخصصات التالية :

  • تكنولوجيا التبريد والتكييف" مرحلة الماجستير - الدكتوراه ".
  • تكنولوجيا الانتاج "مرحلة الماجستير - الدكتوراه".
  • تكنولوجيا السيارات والجرارت " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الكهرباء " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الالكترونيات"مرحلة الماجستير - الدكتوراه".

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وعلي جانب آخر نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان دورة تدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين بالأقسام العلمية وطلاب الدراسات العليا بعنوان ( معايير جودة البحث العلمى فى الوقت المعاصر) تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية.

تم افتتاح الدورة التدريبية بحضور عميد الكلية الدكتور زغلول عباس حسنين، الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة حيث حاضر فى الدورة التدريبية العالم الجليل معالى الدكتور عبد الرحمن صوفى عثمان أستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

ووجه عميد الكلية الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية الشكر والتقدير والاحترام إلى  الدكتور عبد الرحمن صوفى لجهوده المتميزة بالدورة التدريبية وأيضا أشادت الدكتورة وسام محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة بالدورة التدريبية والتى تعتبر إضافة متميزة للخطة التدريبية بوحدة ضمان الجودة.

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