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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ظهرت فيه دون مكياج مرتدية طرحة على رأسها . 

وقامت فيفي عبده خلال الفيديو بتوجيه رسالة تعزية الى الفنان جورج وسوف، بعد وفاته نجله، داعية الله ان يرزقه الصبر والسلوان ، مؤكدة ان قلوب الجميع تحترق مثل النيران.

كان برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، خصص حلقة استضاف فيها الفنانة فيفي عبده، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.


وكشفت "فيفي عبده" عن سر وصفة السبع موجات، قائلة: متعودة أروح البحر وأقرأ قرآن، متابعة:" بنزل سبع موجات في المياه وأنا بقرأ قرآن".

وتابعت:" بحس أني بغسل همومي في حركة السبع موجات"، متابعة:" بتفائل بالحركة دي، لأن دعائي استجاب في البحر وحياتي كلها اتشقلبت بعد الحركة دي".

فيفي عبده 

وأكملت:" فيه فترة مكنتش بشتغل وسوق العمل واقف، ومكنش فيه شغل ليا، وبعد ما دعيت ربنا تفاجئت بمسلسل "كيد النسا"، مع سمية الخشاب".

فيفي عبدة مصر جورج وسوف سمية الخشاب الفنان جورج وسوف ياسمين عز

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