محافظ البحر الأحمر: إجراءات حاسمة في مواجهة محتكري السلع و مضاربي الأسعار

عقد ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، اجتماعا موسعا، ضم رؤوساء مدن المحافظة و اللواء احمد مرزوق السكرتير العام المساعد و اللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ للمديريات والمدن ، و جميع الجهات المختصة، لمناقشة تكثيف حملات المتابعة على الأسواق بالمحافظة لضبط الأسعار.

حيث شدد المحافظ، على ضرورة التنسيق المتواصل ما بين الجهات المختصة من تموين و جهاز الشرطة و مجالس المدن و الغرفة التجارية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

و أكد حنفى انه بصدد متابعة الأسواق من خلال نزوله للمتابعة على أرض الواقع و التشديد على وضع الأسعار الاسترشادية على السلع، و اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد محتكري السلع و مضاربي الأسعار.

كذلك وجه محافظ البحر الاحمر بتشكيل لجنة مكونة من سكرتير عام المحافظة و مدير التموين و الغرفة التجارية و مجلس المدينة و الجهات المختصة، للمتابعة اليومية للأسواق داخل المحافظة، مع وضع تقرير يومي لحالة الأسعار داخل الأسواق.

و لفت محافظ البحر الأحمر، إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مُخفضة في معارض أهلا رمضان، في كافة مدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة التزام التجار بإعلان الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.