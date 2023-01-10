وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب

التقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بديوان عام المديرية بمجدي الأمير عضو مجلس النواب، اللواء محمد السعيد عوض عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية.

حيث هنأ النواب الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيلاً للوزارة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، متمنين لسيادتها التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء المهندس محمد أبو النيل مدير عام الإدارة الهندسية، والأستاذ إيهاب ندا مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية.

تطرق النواب الى الحديث حول بعض احتياجات مراكز الشباب كاستكمال الدور الثاني بمركز شباب الربع، وعمل سور حول ملعب مركز شباب منشأة بيطاش بإدارة شباب تمي الامديد، وملعب مركز شباب الزهايرة بالسنبلاوين، كما تم تقديم مذكرة للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بصرف ادوات رياضيه لمركز شباب العزاوى، والجلايله، وكفر طنبول القديم.

وأكدت وكيل الوزارة خلال اللقاء بالنواب على تعاون مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مع النواب، للارتقاء بمنظومة العمل بالشباب والرياضة بالدقهلية على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية، وبحث فرص الاستثمار الممكنة بكل هيئة شبابيه ورياضيه، لتحقيق عائد يستغل فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب بالدقهلية، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن الفترة المقبلة سيتم التواصل مع السادة النواب بمحافظة الدقهلية، عن طريق الاتصال السياسى بالمديرية، وتقديم بيان بالخطة المركزية والخطة الاستثمارية، وكذلك خطة حياة كريمة فى المرحلة الثانية للهيئات الشبابية بمحافظة الدقهلية.

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