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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة رفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  اجتماعا لمسئولي قطاع الصحة والسكان تابع خلالها الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير عددا من المستشفيات والمنشآت الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مختار"ان هدفنا تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين علي جميع روافد الخدمة الصحية بنطاق المحافظة.

واستعرض"مختار"الاعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير مبني مستشفى اجا وذلك بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه، كما تابع أعمال رفع كفاءة الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي والإنشاءات والتجهيزات بمستشفى السنبلاوين العام وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون جنيه بمساهمة جمعية الاورمان وايضا تم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتطوير مبني الطوارئ بمستشفى بلقاس العام وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 12 مليون جنيه.

ووجه "المحافظ"لضرورة عرض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي لكافة الاعمال بالمستشفيات المذكورة لسرعة الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين عليها.

كما أشار لاهمية التنسيق الكامل بين كافة قطاعات مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة لتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين وضرورة تعظيم الايجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا..

حضر الاجتماع المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية ، الدكتوره هبه الشريف مدير الطب العلاجي والدكتور هاني جميعه مدير التخطيط بمديرية الصحة و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بديوان المحافظة ومسئولي التخطيط والمتابعة بقطاعي الإسكان والصحة.

مستشفى السنبلاوين العام محافظ الدقهلية مستشفيات الدكتور أيمن مختار مستشفى السنبلاوين بالدقهلية مستشفيات المحافظة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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