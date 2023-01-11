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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كورفيت E-Ray .. شيفروليه تطلق نسخة هجينة من سيارتها الأيقونية |صور

صدى البلد

تستعد شيفروليه للكشف عن إصدار جديد من سياراتها الأيقونية كورفيت E-Ray، بمحرك هجين لأول مرة، وكما كشفت التسريبات من داخل العلامة التجارية الأمريكية ستتوفر السيارة بمحرك دفع رباعي، وسيتم الكشف الرسمي 17 يناير 2023.

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لم يقدم التسريب أي أرقام تتعلق بأداء المحرك أو أي تفاصيل ميكانيكية أو مواصفات أداء، لكنه أكد اسم E-Ray.

وأكدت الترسيبات أيضًا أن السيارة الهجينة ستمزج إشارات التصميم من طرازي Z06 و Stingray مع بعض لمسات E-Ray الخاصة، وأبرز ما سيميزها المآخذ الجانبية والوقفة الأوسع، في حين أن الواجهة الخلفية مع أطراف العادم الرباعية الخارجة من الزوايا هي ميزات Stingray، وفي المقدمة، يرتدي E-Rayاللفافة السفلية الخاصة به ، وهو شيء نراه عن قرب في الفيديو التشويقي الجديد.

 

ستأتي كورفيت الجديدة من الداخل بالعديد من التحديثات العصرية، أبرزها وضع قيادة جديد يسمى Stealth، لا توجد معلومات تصف ما يفعله، ولكن بالنظر إلى مجموعة نقل الحركة الهجينة الموجودة أسفله، يمكن أن يكون وضعًا كهربائيًا فقط.

إذا كان هذا هو الحال، فلن يكون E-Ray هو أول طراز كهربائي وأول نموذج للإنتاج بنظام الدفع الرباعي فحسب ، بل قد يكون أيضًا أول سيارة كورفيت ذات دفع أمامي، هذا لأنه من المتوقع أن يعمل المحرك الكهربائي على تشغيل العجلات الأمامية، مع محرك ستينجرايLT2 V8 بسعة 6.2 لتر والذي يتحول إلى الخلف.

ينتج محرك V8بالفعل ما يصل إلى 495 حصاناً في كورفيت ستينجراي، ادعى تسرب معلومات مزعوم من عام 2021 أن قوة المحرك ستزيد بمقدار 150 حصانًا من مجموعة نقل الحركة الكهربائية، مما دفع إجمالي إنتاج الطاقة إلى حوالي 650 حصانا. 

 

سيؤدي ذلك إلى تواجد E-Ray أسفل Z06 مباشرةً، على الرغم من أن أفضلية الدفع الرباعي يمكن أن تجعل الهجين أسرع قليلاً في سباقات السرعة بخط مستقيم، ولكن عندما تظهر المنعطفات، يجب أن تظل Z06هي بطل السباقات في تشكيلة كورفيت الحالية.

كورفيت ستينجراي Z06 E-Ray شيفروليه

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