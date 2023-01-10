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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات هجينة ومواصفات عصرية.. سعر بيجو 408 موديل 2023 | صور

صدى البلد

قدمت العلامة التجارية بيجو أحدث إصدارتها الهجينة "هايبرد" 408 موديل 2023 بالعديد من المواصفات العصرية القوية، والتي تحمل رؤية وتطلع الشركة الفرنسية نحو المستقبل، وتعتبر منافساً مرتقباً لسيارة رينو أركانا و سيتروين C5 X ، و سكودا أوكتافيا، و فورد فوكاس.

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بيجو 408 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023

تتوفر السيارة بيجو 408 موديل 2023 بثلاثة إصدارات من المحركات:

المحرك الأول: يعمل بالبنزين بسعة 1200 سي سي، وينتج قوة تصل الى 128 حصانا.

المحرك الثاني: يعتمد على نظام هجين PHEV ، يتألف من محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 148 حصانا، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 109 حصانا، وتبلغ القدرة الكلية 178 حصانا.

المحرك الثالث: يتوفر نظام هجين PHEV ، يتألف من محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 178 حصانا، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 109 حصانا، وتبلغ القدرة الكلية 222 حصانا.

وتتوفر جميع الإصدارات بنظام دفع أمامي فقط، وعلبة تروس أوتوماتيكية، تتألف من 8 سرعات، وتعتمد على نسخة محدثة من منصة EMP الكهربائية، 

بيجو 408 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 408 موديل 2023 من الداخل بمقصورة بيجو i-Cockpit ذات عجلة القيادة المدمجة وأدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة ووحدة الأدوات الثلاثية الأبعاد مع شاشة رقمية مقاس 10 بوصة، وشاشة لمس مركزية عالية الدقة مقاس 10 بوصة مائلة قليلاً نحو السائق لتسهيل وصوله إليها.

بيجو 408 موديل 2023

تبلغ قياسات السيارة بيجو 408 موديل 2023 نحو 4690 ملم للطول، بينما يبلغ ارتفاعها نحو 1480 ملم، وتعتمد على قاعدة عجلات طولها 2,787 ملم تماماً مثل سيارة سيتروين C5 X ، مما يجعلها أكثر سيارات بيجو اتساعاً على الإطلاق ، كما تدعي الشركة، واستغرق الطراز النهائي 7 سنوات كاملة في التصنيع، لأنه كان يعتبر نموذجا جديدا تماما.

بيجو 408 موديل 2023

سعر السيارة بيجو 408 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة بيجو 408 موديل 2023 نحو 33,225 جنيه استرليني، ما يعادل 40,373 دولار أمريكي.

 

بيجو 408 موديل 2023 بيجو بيجو 408 سيتروين هايبرد

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