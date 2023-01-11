صنعنا التاريخ| مارسيلو يوجه رسالة لـ جاريث بيل بعد اعتزاله

أعلن الدولي جاريث بيل قائد منتخب ويلز ونجم ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد ما قاد منتخب ويلز للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وكتب البرازيلي مارسيلو عبر حسابه علي انستجرام: "يالها من رحلة لا تصدق لقد كان من دواعي سروري صنع التاريخ معاً ومشاركة الكثير من اللحظات الجميلة.. أسطورة".



جدير بالذكر أن جاريث بيل حقق العديد من الألقاب، كانت أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة وكأس الدوري الأمريكي مرة.