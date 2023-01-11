جولدن جلوب.. The Banshees of Inisherin أفضل فيلم كوميدي

فاز فيلم The Banshees of Inisherin بجائزة جولدن جلوب أفضل عمل كوميدي أو موسيقى، بعدما حصل بطله كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل.

تدرو أحداث فيلم The Banshees of Inisherin حول مرور شخص بحالة أزمة بعد قرار صديقه المقرب بقطع علاقته به دون سابق إنذار.

وتصدر فيلم The Banshees of Inisherin قوائم الأعمال السينمائية بثمانية ترشيحات بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم الكوميديا السوداء الذي تدور أحداثه في العشرينات نافس على جائزة أفضل فيلم، ويبدو أن الطريق ممهدا له للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام.