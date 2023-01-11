حيل رخيصة لعلاج آلام أذن الطفل في البرد

من الشائع أن يعاني الأطفال والبالغون من أي اضطراب في الأذن والأنف والحنجرة، تشمل هذه الاضطرابات الارتجاع الحمضي ، والحساسية ، والتهابات الأذن ، وفقدان السمع ، والتهاب الجيوب الأنفية ، وتوقف التنفس أثناء النوم ، والدوار ، وما إلى ذلك.



لا يوجد سبب واحد لظهور هذه الأمراض. يمكن أن يكون سببها البكتيريا أو الفيروسات أو تلوث الهواء أو السباحة. يزداد خطر الإصابة بهذه الاضطرابات في فصل الشتاء لأن البكتيريا والفيروسات تكون أكثر نشاطًا في البرد. من الشائع الإصابة بالأنفلونزا والتهابات فيروسية وهذا يؤثر أيضًا على الأذنين.



بسبب التهاب الأذن

وبحسب ما نشره موقع هيلثي ان هناك سبب آخر لعدوى الأذن عند الأطفال هو فيروس الأنف - الحشرة التي تسبب نزلات البرد خلال فصل الشتاء. وجود مشكلة سيلان أو انسداد الأنف وصداع وعطس وإرهاق. يصاب الأطفال بالبرد أكثر من البالغين في غضون عام بسبب ضعف مناعتهم.

لماذا تحدث العدوى

في مقال نُشر في The Times of India ، يقول الدكتور فيجاي فيرما ، قسم الأنف والأذن والحنجرة ، مستشفى CK Birla ، Gurugram ، إن حالات الإصابة بعدوى الأذن تزداد بين نوفمبر وفبراير وهي شائعة جدًا عند الأطفال. خلال ذلك ، وبسبب وجود البكتيريا في الجهاز التنفسي العلوي ، تحدث هذه العدوى التي تصل إلى الجزء الأوسط من الأذن. بسبب طقس الشتاء البارد ، تزداد الدورة الدموية مما يزيد الألم والأعراض.

تضخم اللوزتين



يؤدي تضخم اللحمية واللوزتين إلى التهابات متكررة في الأذن وتوقف التنفس أثناء النوم. يمكن علاجها بالعلاج الصحيح ، ولكن إذا تكررت العدوى ، فقد تكون علامة على وجود مرض أساسي يجب اختباره في أقرب وقت ممكن.

اعتمادًا على حالة العدوى ، يمكن علاجها بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للحساسية ومسكنات الألم.

كيف تعتني بالأطفال في الشتاء؟



حافظ على نظافة آذان الأطفال وجفافها خلال فصل الشتاء. حتى لو دخل الماء إلى الأذن ، فقد يشعر الطفل بالألم. حافظ على أذني الطفل مغطاة بغطاء في هذا الموسم.

في بعض الأحيان تنتشر البكتيريا والفيروسات من خلال اليدين أيضًا ، لذلك يجب أن يعتاد الأطفال على غسل اليدين بالماء والصابون وذلك لإبعاد الجراثيم. لا تدخن السجائر حول الأطفال لأنها قد تسبب التهابًا في الجهاز التنفسي للطفل.