صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1979 حالة بقرية الجرنوس

حياة كريمة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، خلال يومي 9 و10 من يناير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1979 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 392 حالة جراحة و 528 حالة أطفال، و160 باطنة، و 168 قلب و77 نساء، و103 اسنان و209 جلدية و277 انف واذن، و65 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 105 تحاليل مختلفة وعمل 11 حالة موجات صوتيه، و 4 حالات اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 129 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 14 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 143 متردد، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة.