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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 44 مخالفة تموينية لعدد من المخابز ببنى مزار

حملات رقابية على
حملات رقابية على المخابز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا، ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

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وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة تموينية على مخابز قرية بنى صامت وقرية الناصرية شرق النيل بالمركز، وذلك بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والرقابة التموينية ومفتشى التموين ببنى مزار.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 44 مخالفة تموينية، منها محضر عدم وجود سجل تفتيش و 10 محاضر نقص وزن و11 محضر عدم مطابقة المواصفات و5 محاضر عدم وجود لوحة اعلان و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب محضر توقف ومحضر بتجميع دقيق بلدى ومحضر حيازة اسطوانة غاز صغير.

المنيا صحة المنيا الخدمات الطبية ضبط الأسعار المحال التجارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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