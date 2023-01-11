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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد

صدى البلد

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها.


ووجّه السوداني  خلال الاجتماع، بإيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي، مشددا على أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد.


وبين  السوداني أنه لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني، موجهاً الجهات المعنية باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة.


وحضر الاجتماع عددٌ من  المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع.

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