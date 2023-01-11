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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمات خطيرة.. الاتحاد الأوروبي يعترف بوصوله إلى طريق مسدود بسبب عقوبات روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال مستشار رئيس وزراء المجر، بالازس أوربان، إن سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل ضد روسيا أدت إلى وصول دول الاتحاد الأوروبي لطريق مسدود، مما أدى إلى زيادة التضخم وتسبب في أزمة طاقة بدول الاتحاد.

واستشهد أوربان بنتائج استطلاع رأي أجراها مركز أبحاث بودابست سازادفيج في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الاستطلاع، ألقى 80٪ من مواطني الدول الأوروبية باللوم على سياسة عقوبات بروكسل في ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال أوربان: "من الواضح الآن لمعظم الأوروبيين أن سياسة عقوبات بروكسل أدت بنا إلى طريق مسدود، ولم تقربنا من مفاوضات السلام، ولكنها تسببت في أزمة خطيرة بـ الطاقة والتضخم".

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