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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدلا من الأسلحة.. الحزب الحاكم بـ ألمانيا يلجأ للدبلوماسية في أوكرانيا

ألمانيا واوكرانيا
ألمانيا واوكرانيا

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البرلمان الألماني، رولف موتزينيتش، اليوم الأربعاء، إلى عدم اقتصار المناقشات على توريد الأسلحة لـ أوكرانيا، داعيا لمناقشة المبادرات الدبلوماسية.

وقال موتزينيتش: "يصعب علي أحيانا الاعتياد على حقيقة أننا نتحدث فقط عن المعدات العسكرية ونتحدث قليلا عن القضايا الأخرى لهذا النزاع”.

وأشار إلى ضرورة طرح مبادرات دبلوماسية لحل الوضع في أوكرانيا.

وأوضح أنه يمكن أن تعطي مثل هذه الخطوات الدبلوماسية "فرصة".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، طالبت أوكرانيا برلين بتزويدها بدبابات "ليوبارد"، لكن المستشار أولاف شولتس صرح مرارا بأن بلاده لن تتصرف في هذا الأمر إلا بالتنسيق مع حلفائها.

وأوضح أنه حتى الآن "لم تسلم أي دولة دبابات غربية الصنع إلى كييف، وتحتفظ الحكومة الألمانية بالحق في طلب الموافقة على الاستخدام النهائي لجميع الأسلحة الألمانية الصنع”.

البرلمان الألماني الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني كييف أوكرانيا المانيا

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