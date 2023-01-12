عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تضم 10 مجالات.. تعرف على آخر موعد وشروط التقدم لجائزة خليفة التربوية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية.

وحددت جامعة عين شمس، جميع التفاصيل المهمة الخاصة بفتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية، والتي تُعد من الجوائز المرموقة على مستوى الوطن العربي، وتهدف لتعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي عمومًا، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص.

txt

أولياء الأمور عن مجموعات الدعم: سترحمنا من الدروس الخصوصية لوجود بديل قوي

txt

كيف تقضي مجموعات الدعم بالمدارس على ظاهرة الدروس الخصوصية؟.. خبير يجيب

المجالات العلمية التي تشتمل عليها جائزة خليفة التربوية، مايلي:

-التعليم المبكر.

-الشخصية التربوية الاعتبارية.

-التعليم العام.

-التعليم العالي.

-الإبداع في تدريس اللغة العربية.

-أصحاب الهمم.

-البحوث التربوية.

-التأليف التربوي للطفل.

-المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.

-التعليم وخدمة المجتمع.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقدم لكل مجال:
https://khaward.ae/

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
 

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
معلومات الجائزة
بداية التسجيل : 2022-11-29
تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة
نهاية التسجيل : 2023-01-31

ما هي جائزة خليفة التربوية؟

تهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع في نشر التعليم المتميز والإعلاء من قيمة المعلم، وتشجيعه على العطاء وبذل المزيد من الجهد، وإذكاء روح التنافس الشريف بينهم، وتعتبر جائزة خليفة التربوية إحدى صور رعاية الدولة لكل ما يختص بتطوير العملية التعليمية في البلاد.

وحددت الجائزة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي نشرته جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة مهمة من التعليمات الخاصة بالتقدم للجائزة وهي الآتي:

- تقديم جميع الطلبات إلكترونيًا.

- إرفاق نموذج التعهّد من قِبل المترشح بعد اطلاعه على التعليمات العامة ودليل الوثائق المطلوبة للترشح الإلكتروني والشروط الخاصة .

- أن يُقدّم العمل باللغة العربية أو الإنجليزية.

شروط التقدم في مجال البحوث التربوية

- ألا يكون البحث قد تمّ إعداده لنيل شهادة جامعية أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو ما يُعادلها من الشهادات الأكاديمية.

- ألا يكون قد استعان برسائل الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات في البحث المُقدّم .

- ألا يكون مُكلّفاً به من قبل إدارة رسمية، كالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والوزارات .

- ألا يكون قد قُبل للنشر، أو تمّ نشره في كتاب أو إحدى المجلات المحكّمة .

- في حال فوز أي مشروع أو برنامج تربوي، يحقّ للأمانة العامة للجائزة تعميمه على الجهات ذات العلاقة باسم الأمانة العامة للجائزة وجهة المشروع الفائز.

- يحقّ للفائزين في جائزة خليفة التربوية في الدورات السابقة التقدّم للجائزة في مجالاتها المختلفة بعد مرور عامين، باستثناء المجال الفائز به.

- ألا يكون المترشح لجائزة خليفة التربوية متقدّماً لجائزة مُماثلة في الدولة أو خارجها في السنة نفسها، وفي نفس المجال .

- يكون التقدّم في الدورة الواحدة في مجال واحد، ولا يجوز التقدّم في مجاليْن أو فئتيْن في المجال الواحد .

- تمنح الأمانة العامة للجائزة شهادات مُشاركة للمتقدّمين والمترشحين في مجالات الجائزة، لمن وصلوا لمراحل التقييم النهائية (المقابلات) على المستوييْن المحلي والعربي.

- في حال الفوز بجائزة خليفة التربوية يشارك الفائز بالأنشطة والفعاليات وورش العمل الخاصة بالجائزة.

جائزة خليفة التربوية فتح باب التقدم المجالات العلمية شروط التقدم مجال البحوث التربوية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: مجموعات الدعم بالمدارس تضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية

انطلاق المؤتمر السابع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس اليوم

البرامج البينية تواكب سوق العمل ومعطيات العصر.. الجامعات المصرية تتنافس في تطبيقها على الطلاب .. خبراء : فرص التشغيل بالمستقبل تتطلب مهارات خاصة لتلبية التخصصات المطلوبة

كل ما تريد معرفته عن جائزة جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2022-2023

ترشيحاتنا

خطأ تحكيمي فادح يهدد بإعادة مباراة بيراميدز وفيوتشر.. فيديو

محمد محمود: فضلت الاتحاد السكندري على فيوتشر بسبب محمود علاء.. فيديو

الهلال يتعاقد مع ميسي في نهاية الموسم والنصر يضم راموس رسميا.. فيديو

محمد محمود يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك.. فيديو

السعودية .. تعرف على التعديلات الجديدة في قانون الجنسية

الزمالك يرفض استعادة نجم سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ