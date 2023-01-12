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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة تعلن شروط الحصول على درجة دكتور مهني

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما أعلنت كلية العلاج الطبيعى أن التقديم بدأ يوم الأحد ١ من يناير القادم وحتى ١٥ من نفس الشهر بمقر الكلية ، على أن يكون المتقدم من خريجى كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

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جامعة القاهرة

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد اعتماد كلية طب قصر العيني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

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