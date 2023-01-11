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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن عمل معرض وورش فنية بكرنفال زايد..تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

‎ تُعلن اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد عن طريق عمل:

‎معرض للفنون التشكيلية:
‎وذلك لعرض كافة الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتغرافي وأشغال يدوية لطلاب الفرقة الإعدادية بالكلية.
‎حيث ستحصل الأربع أعمال فنية ذات التقييم الأعلى على جائزة مادية 200 ج لكل عمل. 🥇

‎ ثلاث️ ورش فنية:
‎1-ورشة رسم.
‎2-ورشة طباعة.
‎3-ورشة نحت.

جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريراً من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، حول جهود المعهد القومي للأورام ومستشفى أورام الثدي في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستقبال وعلاج المرضى من كافة أنحاء الجمهورية خلال عام 2022، مؤكدا على أن المعهد لايدخر جهدًا في علاج واستقبال كافة الحالات المرضية دون قيد أو شرط ومن كافة المحافظات ومهما كانت مرحلة تفشي المرض.

وأكد التقرير أنه تم استقبال نحو 315 ألف مريض خلال عام 2022 بزيادة 26 ألف و500 مريض بعد إجراء عدد من التوسعات والتطوير بالمعهد ومستشفى أورام الثدي بالتجمع، مشيرا إلى أن المعهد يضم 860 عضو هيئة تدريس و540 هيئة التمريض، ويتم استقبال وعلاج المرضى من خلال 40 عيادة طبية في كافة التخصصات الخاصة بالأورام.

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وأضاف التقرير أن المعهد أجرى نحو مليون و100 الف تحليل للمرضى، و98 ألف جلسة علاج كيماوي، و72 ألف و641 أشعة تشخيصية، و17 ألف جلسة إشعاع، و9 آلاف و535 عملية منها 4113 عملية جراحية و5 آلاف و416 عملية بالمناظير، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بطاقة 490 سرير من بينها 44 سرير رعاية مركزة للحالات الصعبة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الهندسة Jobs Education

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