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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجارة القاهرة تعلن موعد امتحانات المواد الإضافية للساعات غير المعتمدة

امتحانات
امتحانات

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات المواد الإضافية الساعات غير المعتمدة .

وقال الدكتور جمال شحاته ، أن عقد امتحانات المواد الإضافيه يوم السبت الموافق 28 من يناير و حتى السبت 4 فبراير القادم ، وذلك على فترتين من الساعة 10إلى 11 صباحا و الفترة الثانية من الساعة 12 إلى 1 ظهرا .

و أضاف “ شحاته ” ، أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات و أرقام الجلوس و أماكن الامتحانات لاحقا فى أقرب وقت . 

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جامعة القاهرة 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تقريراً من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، حول جهود المعهد القومي للأورام ومستشفى أورام الثدي في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستقبال وعلاج المرضى من كافة أنحاء الجمهورية خلال عام 2022، مؤكدا على أن المعهد لايدخر جهدًا في علاج واستقبال كافة الحالات المرضية دون قيد أو شرط ومن كافة المحافظات ومهما كانت مرحلة تفشي المرض.

وأكد التقرير أنه تم استقبال نحو 315 ألف مريض خلال عام 2022 بزيادة 26 ألف و500 مريض بعد إجراء عدد من التوسعات والتطوير بالمعهد ومستشفى أورام الثدي بالتجمع، مشيرا إلى أن المعهد يضم 860 عضو هيئة تدريس و540 هيئة التمريض، ويتم استقبال وعلاج المرضى من خلال 40 عيادة طبية في كافة التخصصات الخاصة بالأورام.

وأضاف التقرير أن المعهد أجرى نحو مليون و100 الف تحليل للمرضى، و98 ألف جلسة علاج كيماوي، و72 ألف و641 أشعة تشخيصية، و17 ألف جلسة إشعاع، و9 آلاف و535 عملية منها 4113 عملية جراحية و5 آلاف و416 عملية بالمناظير، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بطاقة 490 سرير من بينها 44 سرير رعاية مركزة للحالات الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن المعهد ساهم في المبادرات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من خلال استقبال نحو 2351 حالة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وإجراء العمليات الجراحية لأكثر من 9 آلاف و458 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بخلاف العمليات الجراحية التي على قوائم المعهد ما بين عمليات كبرى وصغرى ومناظير.

من جانبه أكد الدكتور الخشت، أن الجامعة بذلت جهودا كبيرا خلال الفترة الاخيرة لاعادة عمل المعهد بأقصي طاقة استيعابية ممكنة وذلك بعد بدء العمل بالمستشفى الجنوبي للمعهد واجراءات التوسعات في مستشفي اورام الثدي بالتجمع، والذي تُجرى به توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية تشمل البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي.
 

 

الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة جامعة القاهرة المواد الإضافية جدول الإمتحانات

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