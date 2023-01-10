عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية طفولة القاهرة تعلن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي ..شاهد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي الخامس  للكلية. 

وقالت كلية التربية للطفولة المبكرة  ، أن المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر يعقد فى الرابع عشر من شهر مارس لعام ٢٠٢٣ تحت عنوان " الطفولة و تحديات العصر الرقمي " .

شروط الاشتراك 

يرسل طلب المشاركة بالحضور أو ببحث فى المؤتمر من خلال ربط التسجيل بالمؤتمر على أن يقع ضمن محاور المؤتمر . 

يرسل ملخص البحوث ونبذة عن السيرة العلمية للباحث فى موعد اقصاه 10من يناير .

txt

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

txt

المعهد القومى للأورام يجرى 98 ألف جلسة كيماوي و4113 عملية خلال 2022

تخضع البحوث للتحكيم العلمى من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر . 

ترسل البحوث فى صيغة ملف word عن طريق البريد الالكترونى فى موعد اقصاه 20 من فبراير القادم ، على أن تكون البحوث باللغة العربية .

سيتم نشر البحوث فى عدد خاص بمجلة الكلية وفقا لقواعد النشر بها ( مجلة الطفولة الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة .

لا تقبل البحوث التى قبلت فى مؤتمرات سابقة ، أو قبلت للنشر فى مجالات علمية . 

محاور المؤتمر 

  • التربية الخاصة و الارشاد النفسى بمرحلة الطفولة فى ضوء التحول الرقمى
  • تربية الطفل فى ضوء التحول الرقمى
  • وسائط تثقيف الطفل فى ظل تحديات العصر الرقمى.

 

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة المؤتمر الثاني عشر لطفولة و تحديات العصر الرقمي البحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

ترشيحاتنا

فى إستجابة سريعة.. أمن القاهرة تنقذ حياة سيدة عجوز بقصر النيل

قرار عاجل من القضاء الليبي بتعليق اتفاقية النفط والغاز بين طرابلس وأنقرة

بشائر 2023|التموين: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات تقدر بـ2 مليار و500 مليون جنيه

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ