تربية طفولة القاهرة تعلن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي ..شاهد

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي الخامس للكلية.
وقالت كلية التربية للطفولة المبكرة ، أن المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر يعقد فى الرابع عشر من شهر مارس لعام ٢٠٢٣ تحت عنوان " الطفولة و تحديات العصر الرقمي " .
شروط الاشتراك
يرسل طلب المشاركة بالحضور أو ببحث فى المؤتمر من خلال ربط التسجيل بالمؤتمر على أن يقع ضمن محاور المؤتمر .
يرسل ملخص البحوث ونبذة عن السيرة العلمية للباحث فى موعد اقصاه 10من يناير .
تخضع البحوث للتحكيم العلمى من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر .
ترسل البحوث فى صيغة ملف word عن طريق البريد الالكترونى فى موعد اقصاه 20 من فبراير القادم ، على أن تكون البحوث باللغة العربية .
سيتم نشر البحوث فى عدد خاص بمجلة الكلية وفقا لقواعد النشر بها ( مجلة الطفولة الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة .
لا تقبل البحوث التى قبلت فى مؤتمرات سابقة ، أو قبلت للنشر فى مجالات علمية .
محاور المؤتمر
- التربية الخاصة و الارشاد النفسى بمرحلة الطفولة فى ضوء التحول الرقمى
- تربية الطفل فى ضوء التحول الرقمى
- وسائط تثقيف الطفل فى ظل تحديات العصر الرقمى.