تربية طفولة القاهرة تعلن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي ..شاهد

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن تفاصيل المؤتمر الثاني عشر الدولي الخامس للكلية.

وقالت كلية التربية للطفولة المبكرة ، أن المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر يعقد فى الرابع عشر من شهر مارس لعام ٢٠٢٣ تحت عنوان " الطفولة و تحديات العصر الرقمي " .

شروط الاشتراك

يرسل طلب المشاركة بالحضور أو ببحث فى المؤتمر من خلال ربط التسجيل بالمؤتمر على أن يقع ضمن محاور المؤتمر .

يرسل ملخص البحوث ونبذة عن السيرة العلمية للباحث فى موعد اقصاه 10من يناير .

تخضع البحوث للتحكيم العلمى من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر .

ترسل البحوث فى صيغة ملف word عن طريق البريد الالكترونى فى موعد اقصاه 20 من فبراير القادم ، على أن تكون البحوث باللغة العربية .

سيتم نشر البحوث فى عدد خاص بمجلة الكلية وفقا لقواعد النشر بها ( مجلة الطفولة الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة .

لا تقبل البحوث التى قبلت فى مؤتمرات سابقة ، أو قبلت للنشر فى مجالات علمية .

محاور المؤتمر