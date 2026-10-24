رئيس مياه مطروح يتفقد رافع «السيركو» لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد

تفقد المهندس محمد عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رافع مياه «السيركو» لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال الإحلال والتجديد الجارية به.

تفقد رافع السيركو

وخلال الجولة، تابع رئيس مياه مطروح مراحل أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذها.

ويعد رافع مياه «السيركو» المحطة الرئيسية لضخ المياه داخل مدينة مرسى مطروح، ويضم خزانات مياه استراتيجية بسعة 60 ألف م٣ ، مما يمنحه أهمية كبيرة في تأمين واستقرار إمدادات المياه لمناطق المدينة.

وأكد المهندس محمد عفيفي أن الشركة تولي اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية لمنظومة المياه، ورفع كفاءة المحطات والروافع، لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الشركة للمتابعة الميدانية للمرافق الحيوية، والوقوف على احتياجاتها، والعمل على تقديم خدمة مياه مستدامة وعالية الجودة لأهالي محافظة مطروح.