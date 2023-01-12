سوزوكي تكشف عن Evx الكهربائية بمدى 342 ميل | صور

رفعت سوزوكي الستار عن مفهوم سيارة eVX الذي سيتطور إلى سيارة SUV كهربائية بالكامل من المقرر طرحها لأول مرة في عام 2025، تم تقديم هذا المفهوم في معرض السيارات 2023 الذي عقد في نيودلهي بالهند، لعرض هوية تصميم جديدة للعلامة التجارية.

سوزوكي eVX

يبلغ طول مفهوم eVX 4300 ملم (169.3 بوصة) وعرضه 1800 ملم (70.9 بوصة)، هذا يعني أنها بطول SX4 S-Cross الذي يعمل بمحرك ICE، وأطول 125 مم (4.9 بوصة) من فيتارا، وأقصر 45 مم (1.8 بوصة) من جراند فيتارا الجديدة.

سوزوكي eVX

بصريًا ، تبدو eVX أكثر حداثة مقارنة بمجموعة منتجات سوزوكي الحالية، ففي المقدمة تحتوي على مصابيح أمامية LED على شكل Vمتصلة بشبكة شفافة ومغطاة بالكامل فوق شعار سوزوكي.

يحتوي المصد المنحوت أيضًا على لوح انزلاقي محاط بجرعة كبيرة من الكسوة البلاستيكية، ويتم تطبيق نفس الكسوة حول أقواس العجلات التي تشبه الصندوق لإبراز العجلات المعدنية المستقبلية ذات الشكل الهوائي.

سوزوكي eVX

يتميز المظهر الجانبي برفارف متناسقة وأبواب بدون إطار ومقابض أبواب متدفقة، ومن المؤكد أن هذه الميزات سيتم تقليلها للإنتاج، إلى جانب الكاميرات التي تحل محل المرآة، تم أيضاً طلاء السقف والأعمدة A باللون الأسود لإطلالة ثنائية اللون ، جنبًا إلى جنب مع الظل الأخضر اللطيف واللمسات البرونزية على الجزء السفلي من هيكل السيارة.

في الخلف، تحتوي المصابيح الخلفية LED ذات العرض الكامل والمثبتة بشكل عالٍ على رسومات ثلاثية الأبعاد ويبدو أنها تفتح مع الباب الخلفي، ويوجد أيضًا جناح خلفي كبير ولوحة انزلاقية مع ضوء فرامل على طراز F1.

سوزوكي eVX

لسوء الحظ ، لا توجد صور أو رسومات تخطيطية للداخل ولا يمكننا أن نرى من خلال النوافذ شديدة التلوين.

لم تعلن سوزوكي عن مواصفات مجموعة نقل الحركة الكهربائية، بخلاف التلميح إلى أنها ستكون 4 × 4 تكريمًا لإرث صانع السيارات، وكشفت العلامة التجارية أيضًا أن البطارية تبلغ سعتها 60 كيلووات في الساعة ، مما يسمح بمدى كهربائي بالكامل يبلغ 550 كيلومترًا (342 ميلًا) تقاس وفقًا لدورة MIDC الهندية.

سوزوكي eVX

وفي حديثه عن eVX خلال الكشف عنه في معرض السيارات 2023 ، قال رئيس سوزوكي: "يسعدني الكشف عن eVX ، أول سيارة كهربائية استراتيجية عالمية لدينا"، هذا يعني على الأرجح أن نسخة الإنتاج المتوقعة في عام 2025 ، ستعرض في الأسواق الأوروبية والآسيوية.