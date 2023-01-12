حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم بقتل شاب بعد تسديد طعنة نافذة له بسبب خلافات سابقة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد شاب آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد م ص، مصاب بطعن في البطن.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه على يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.