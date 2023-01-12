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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في أكتوبر

صدى البلد

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهم بقتل شاب بعد تسديد طعنة نافذة له بسبب خلافات سابقة 4 ايام على ذمة التحقيقات. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد شاب آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد م ص، مصاب بطعن في البطن.

 

وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه على يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

قتل شاب أكتوبر طعنه نافذه النيابة العامة مشاجرة

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