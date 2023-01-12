سكودا تؤكد إطلاق الجيل القادم من سوبيرب في عام 2023| صور

أكدت سكودا أنها ستطلق الجيل الرابع المحدث بشكل كبير من سيارتها السيدان المميزة "سوبيرب" في عام 2023 ، مع مجموعة من خيارات توليد القوة والتصميم الخارجي الجديد.

ستنافس سكودا سوبيرب الجديدة، التي تعمل بالطاقة في الغالب، سيارة بيجو 508 وتلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على حصة الشركة التشيكية في السوق وتعزيزها، والتي تلقت نجاحًا بناءً على أرقام مبيعات عام 2022، حيث باعت السيدان نحو 60800 سيارة في جميع أنحاء العالم ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8 ٪ عن العام السابق.

سكودا تؤكد إطلاق الجيل القادم من سوبيرب في عام 2023

كجزء من تقدم الشركة السريع نحو الكهربة، كشفت سكودا النقاب عن خطة لتوجيه انتقالها تتضمن استثمار 5.6 مليار يورو (4.9 مليار جنيه إسترليني) في التنقل نحو الطاقة النظيفة، بما في ذلك ثلاث سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026، أبرزها سيارة دفع رباعي رائدة وسيارة مدينة و بديل كهربائي لسيارة سكودا كاروك كروس.

سكودا تؤكد إطلاق الجيل القادم من سوبيرب في عام 2023

في الفترة التي تسبق حظر محركات البنزين في دول الاتحاد الأوروبي بعام 2030، ستستمر سكودا في تحديث نماذج الاحتراق الحالية، مع تأكيد إطلاق الجيل التالي من سيارة كودياك هذا العام، وبحلول هذا الوقت تقدر الشركة أن سيارات البنزين ستظل تمثل 30 ٪ من إجمالي مبيعاتها.

سكودا تؤكد إطلاق الجيل القادم من سوبيرب في عام 2023

تم بناء سوبيرب الحالي في مصنع سكودا في إمدن بألمانيا ، جنبًا إلى جنب مع سيارتها الشقيقة ، فولكس فاجن باسات، ونظرًا لأن السيارة التشيكية تشترك في العديد من دعائمها مع السيدان الأكثر مبيعًا في فولكس فاجن ، فمن المتوقع أن يتبع الطراز سوبيرب الأحدث على نطاق واسع نفس المسار ، مما يعني أن سوبيرب 2023 ستستند إلى أحدث منصة سيارات ICE من فولكس فاجن MQB Evo.