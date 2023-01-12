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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فورد اكسبيديشن موديل 2023 في السعودية | صور

صدى البلد

تعتبر السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023 أحد أبرز السيارات العائلية في السوق السعودي، حث تتميز بمقصورة رحبة، ومساحة تخزين كبيرة، والعديد من التجهيزات القوية مثل أنظمة الأمن والسلامة ووسائل الترفيه والملاحة.

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فورد اكسبيديشن موديل 2023

أسعار السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023

فورد اكسبيديشن موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 218,155 ريال سعودي.

فورد اكسبيديشن موديل 2023 الفئة الثانية (تيمبرلاين) بقيمة قدرها 289,800 ريال سعودي. الضريبة.

فورد اكسبيديشن موديل 2023

مواصفات السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023

تتوفر السيارة السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023 في السوق السعودي بثلاثة أنواع من المحركات جاءت على النحو التالي:

  • المحرك الأول: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر
  • المحرك الثاني: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يولد قوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن متر.
  • المحرك الثالث وهو محرك فورد الأيقوني Best-in-Class High Output EcoBoost واللذي يعتبر الأفضل والأقوى ضمن التكشيلة، وينتج قوة تصل الى 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.
فورد اكسبيديشن موديل 2023

جاءت السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023 من الخارج مجموعة لمسات فريدة تجمع بين العصرية التي أجواء وطرق المدينة، والقوة التي تلائم الصحراء والظروف القاسية، مع اللمسات الأنيقة الفاخرة المحببة للعملاء، بينما جاءت من الداخل بلمسات من الجلد الفاخر في أجزاء المقصورة الداخلية، بداية من الأبواب مروراً بمقود السيارة بتصميمه الكبير متعدد الوظائف، وحتى طبلون السيارة، فالمقصورة الداخلية تظهر بشكل جمالي أكثر من الخارج، مع وجود لمسات فاخرة في كل أجزاء السيارة.

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