بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

تصدر الفنان ياسر جلال محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن تبرعه بـ3 ملايين جنيه من أجل صندوق “تحيا مصر”، ودعا الفنانين إلى التبرع من أجل مصر.

فنانون رفعوا شعار “الفن من أجل مصر”

كانت الفنانة راندا البحيري من أوائل الفنانين الذي استجابوا لدعوة ياسر جلال بالتبرع لصندوق تحيا مصر، وأعلنت عن تبرعها أيضا من أجل مساندة مصر.

ولم يكن ياسر جلال أول المتبرعين من أجل مصر، فقد سبقه الكثيرون داخل الوسط الفني على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أبرز النجوم الذين تبرعوا من أجل مصر من خلال الفيديوجراف التالي.