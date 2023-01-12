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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رجلًا كان أو امرأة

لتسكنوا إليها.. الإفتاء: على الزوجين منع دخول من يثير المشكلات في بيتهما

صدى البلد

وجهت دار الإفتاء المصرية من خلال حملتها “لتسكنوا إليها”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نصيحة للزوجين للتغلب على المشكلات.

نصائح للزوجين 

وقالت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،، إنه يجب على الزوجين منع دخول من يثير المشكلات في بيتهما رجلًا كان أو امرأة.

وأضافت، ليعلم الزوجان أن الدنيا مليئة بالمنغصات ومكدّرات العيش، ومن ذلك بعض الأقارب والأصدقاء الذين لا يحبون السعادة لكما، فكونا ذكيين ولا تسمحا لأحد أن يبث الفتنة بينكما، أو أن يثير المشكلات، أو أن يفرق شملكما.

وفي وقت سابق وجهت دار الإفتاء نصيحة للزوجين من شأنها ادخال السعادة والسرور، حيث طالبت بأن يداوما على زيارة الأماكن التي تحمل لهما ذكريات سعيدة.

وقالت الإفتاء: حبذا لو كانت الزيارة في نفس الأوقات التي حصلت فيها تلك الذكريات، كأن يذكِّر الرجل زوجته بأيام نزهة في مكان معين، أو يتذكرا يوم زواجهما، أو مكانًا كانت لهما فيه ذكريات سعيدة، فكل هذا مما يطفئ نار المشكلات ويَزيد المحبة والمودة بين الزوجين.

تبادل النكات اللطيفة

كما قالت الإفتاء المصرية في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: ينبغي أن يحرص الزوجان على وجود جوٍّ من المرح من خلال تبادل النكات اللطيفة، أو الحكايات المضحكة، أو القصص الطريفة، أو المواقف المحبوبة، وغيرها، للخروج من الضغوط النفسية والحياتية داخل البيت وخارجه لأنه يشرح الصدر ويدفع الملل.

يأتي ذلك ضمن حملة دار الإفتاء المصرية “لتسكنوا إليها” من أجل حياة أسرية سعيدة، وعلاقة سليمة بين الأزواج، ونصحت الإفتاء كل زوجين بالحرص على وجود جوٍّ من المرح والسمر في حياتهما.

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